El Salvador, 150 Bitcoin daha aldı

Bitcoin'in dün itibarıyla resmi para birimi haline geldiği El Salvador'un devlet başkanı Nayib Bukele, dün akşam Bitcoin'de yaşanan düşüşü fırsat görerek 150 Bitcoin alımı daha yaptıklarını duyurdu.

Ülkenin toplam varlığı dün akşamki alımla 550 adete çıktı. Ülkenin önceki 400 Bitcoin alımının maliyeti 20 milyon dolar civarındaydı. Dünkü alımlar için de 7 milyon dolar ödendiği vurgulandı.