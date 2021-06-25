El Salvador'dan Bitcoin açıklaması

El Salvador Devlet Başkanı Bukele, 7 Eylül'den itibaren Bitcoin'in ülkede resmi para olacağını belirtti.

IMF, ülkenin Bitcoin'i resmi para haline getirmesinin yaratacağı zorluklara vurgu yapmıştı. Dün gece de Fitch tarafından hazırlanan raporda Bitcoin'in fiyat volatilitesinin ödeme birimi olarak kullanılacağı El Salvador'da zorluklara neden olabileceği ifade edilmişti.