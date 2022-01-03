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El Salvador'dan Bitcoin tahmini

2021 yılının geride kalmasıyla birlikte kripto para piyasasında 2022 yılında neler olabileceğine dair tahminler gelmeye devam ediyor. El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, Twitter üzerinden Bitcoin fiyatına yönelik öngörüde bulundu. İşte detaylar…

03.01.2022 - 13:23 | | UZMANPARA
El Salvador'dan Bitcoin tahmini

Kripto para piyasası 2021 yılında oldukça hareketli bir seyir izledi. Bitcoin, Ethereum, Solana, Avalanche, Dogecoin ve Shiba Inu gibi yatırımcıların merakla takip ettiği dijital varlıklar tüm zamanların rekorunu kırdı.

2021 piyasada rekor yılı olarak kayıtlara geçerken, El Salvador’un 7 Eylül tarihinde Bitcoin’i yasal para birimi olarak kabul etmesi büyük heyecan yarattı. Öte yandan Çin’in yüksek enerji tüketimi sebebiyle kripto para faaliyetlerini yasaklaması piyasada satışların derinleşmesine neden oldu.

El Salvador, Bitcoin’i yasal para birimi olarak kabul ettikten sonra piyasada görülen sert satışları fırsata çevirerek düşük fiyattan defalarca Bitcoin alımı gerçekleştirdi.

BITCOIN İÇİN 100 BİN DOLAR BEKLENTİSİ

Bitcoin ile ilgili yaptığı paylaşımlarla adından oldukça söz ettiren El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, Twitter üzerinden 2022 yılına ilişkin tahminlerini paylaştı.

Bitcoin’in 2022 yılı içerisinde 100 bin dolar seviyesine ulaşacağını öngören Bukele, bu süreçte iki ülkenin daha Bitcoin’i yasal para birimi olarak kabul edeceğini açıkladı. Ayrıca Bukele’ye göre Bitcoin City inşası başlayacak ve tahviller büyük ilgi görecek.

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