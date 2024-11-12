Elon Musk'ın serveti arttı

Trump'ın seçilmesine yardımcı olmak için en az 130 milyon dolar harcayan Elon Musk, piyasalar tarafından Trump'ın zaferinin en büyük kazananı olarak görülüyor.

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Forbes'a göre Musk'ın net serveti 320 milyar dolara ulaşarak dünyanın en zengin ikinci kişisi olan Oracle'ın kurucusu Larry Ellison'ın 90 milyar dolar önüne geçti.