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Elon Musk'ın serveti arttı

Donald Trump'ın geçen haftaki seçim zaferinden bu yana Tesla'nın %39'luk yükselişi Elon Musk'ın servetini yaklaşık 70 milyar dolar artırdı.

12.11.2024 - 09:35 | | Foreks Haber
Elon Musk'ın serveti arttı

Trump'ın seçilmesine yardımcı olmak için en az 130 milyon dolar harcayan Elon Musk, piyasalar tarafından Trump'ın zaferinin en büyük kazananı olarak görülüyor.

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Forbes'a göre Musk'ın net serveti 320 milyar dolara ulaşarak dünyanın en zengin ikinci kişisi olan Oracle'ın kurucusu Larry Ellison'ın 90 milyar dolar önüne geçti.

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