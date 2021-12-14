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Elon Musk'tan yeni Dogecoin açıklaması

Ünlü iş insanı Elon Musk sosyal medya hesabından Tesla ve Dogecoin'e ilişkin yeni bir açıklama yaptı.

14.12.2021 - 13:52 | | UZMANPARA
Elon Musk'tan yeni Dogecoin açıklaması

Başta şaka amaçlı çıkarılan ancak Tesla CEO’su Elon Musk’ın çıkışları ile değeri oldukça artan kripto para Dogecoin’le ilgili Musk’tan yeni bir açıklama geldi.

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Dünyanın en zengin kişilerinden olan Musk, kripto para piyasasında çeşitli alt coinlere dair yaptığı yorumlarıyla tanınıyor. Geçtiğimiz aylarda Twitter üzerinden Dogecoin’le ilgili yaptığı yorumlar yüzünden kripto paranın değerinde büyük değişiklikler yaşanmış, Musk bu nedenle çeşitli eleştirilere maruz kalmıştı.

Elon Musk, Twitter hesabından son yaptığı paylaşımda, "Tesla, Doge ile bazı ürünleri satın alınabilir hale getirecek ve nasıl gittiğini göreceğiz" ifadelerini kullandı.

Elon Musktan yeni Dogecoin açıklaması

Tesla, kemer tokalarını, araçlarının mini modellerini, çocuklar için ATV araçlarını ve Cyberwhistle adı verilen araçları Dogecoin ile satacak.

TESLA HİSSELERİNDE SATIŞA DEVAM EDİYOR

Musk yaptığı bildirime göre 934 bin 91 Tesla hissesini toplam 906,5 milyon dolar bedel ile sattı. Halihazırda 12 milyon Tesla hissesi satan Musk'ın, Twitter üzerinden yaptığı elindeki Tesla hisselerinin yüzde 10'unu satacağı açıklamasını yerine getirmek için toplam 17 milyon hisse satması gerekiyor.

Bu arada Musk, 2,13 milyon Tesla hissesi için opsiyon kullandı. Tesla hisseleri kasım ayındaki tepe noktasından bu yana yüzde 21 değer kaybetti.

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