Emisyon Nedir? Emisyon Hacmi Ve Emisyon Primi Ne Anlama Gelir?

En sade tanımı ile emisyon; devlet tarafından sektöre sunulan pay senedi, para ve tahvil çıkarma anlamına gelmektedir.



Emisyon Nedir?



Sektörde bozuk paranın dışında sürülen banknotlar emisyon şeklinde tanımlanır. Bozuk para dışında sektöre sunulan banknotlar para olarak bilinir. Aynı şekilde bu sözcük, tahviller ve hisse senetleri adına da kullanılmaktadır. Bu rakamlardan ise Merkez Bankası sorumludur. TC Merkez Bankası, emisyon hacmini günlük şekilde ilan eder. Bu rakamlar, Merkez Bankasının pasif ve aktif verileri arasındaki farklar neticesinde oluşur. Merkez Bankası parasal anlamdaki gelişmeleri takip eder. Her daim emisyon hacmi kadar TL'yi de kasada hazır bulundurur. Dolaşımda bulunan paranın bir bölümü banka kasalarında tutulur ve bu miktar düşürüldükten sonra dolaşımda olan gerçek para miktarına ulaşılır.



Emisyon Hacmi Ne Anlama Gelir?



Emisyon hacmi; hem para sektörü eliyle ekonomiyi direkt etkilemesinden hem de izlenen ekonomik gösterge olmasından ötürü oldukça önemli bir kavramdır.



Emisyon Primi Ne Anlama Gelir?



Anonim firmalar kuruluşlarında ya da sermayelerini arttırdıkları esnada çıkarmış oldukları payları, itibari değerinin üstünde bir bedel ile elden çıkarabilmektedirler. Emisyon primi; payların itibari değeriyle elden çıkarma bedeli arasında oluşan fark olarak tanımlanabilir.



Emisyon Hacmini Neler Etkiler?



Hafta Sonu: Hafta sonu tatilinin öncesinde kişiler yanında nakit para bulundurmayı isterler. Bankalarsa hafta sonu oluşacak nakit talebini karşılayıp, müşterilerini mağdur etmemek için nakit para bulundururlar.



Mevsimin Etkisi: Tatil adına en fazla tercih edilen dönemlerin şubat ayı ve yaz mevsimi olduğu bilinir. Bu dönemlerde insanların nakde olan talebi artar. Bunun neticesinde belirtilen zaman aralığında hacim artış gösterir.



Maaş Ödemeleri: Her ay başı ve ortasında yani şirketlerin en fazla tercih ettiği maaş ödeme günlerinde hacimde önemli bir artış görülecektir. Bunun dışında kamu kuruluşlarının aynı devletin ikramiye ve maaş ödemesi yaptığı zaman da para hacminde artış ortaya çıkar.



Büyüme ve Enflasyon: Ekonomi büyürken insanlar zenginleşerek daha fazla para harcamayı ister. Enflasyon arttığı zaman ise insanlar sahip olmayı istedikleri şeylere ulaşmak adına daha fazla paraya gereksinim duyar. Bu ise emisyon hacmini ve para talebini arttırır.



Dini Bayramlar: İnsanlar bayramlarda yapacakları harcamalar adına mutlaka ellerinde nakit bulunsun isterler. Bu ise dini bayramların öncesinde hacimde artmaya neden olur. Kurban bayramlarındaki artışın biraz daha fazla olduğunu söylemek mümkündür. Bunun nedeni ise hem kurban bayramının gün sayısının daha çok olması hem de alışverişlerindeki nakit para kullanımının daha çok olmasıdır.