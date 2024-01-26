'Emtia piyasaları sıkışma içinde'

HSBC Baş Ekonomisti Paul Bloxham, CNBC'ye verdiği demeçte, "Bir süredir küresel emtia piyasalarını 'süper sıkışma' içinde olarak tanımlıyoruz. Bir emtia "süper sıkışıklığı" talepteki güçlü bir büyümeden ziyade arz kısıtlamalarından kaynaklanan yüksek fiyatlarla ifade edilir. Eğer yüksek emtia fiyatlarının nedeni arz kısıtlamasıysa bu küresel büyüme için çok farklı bir hikaye olur" dedi.

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"Arz tarafındaki daha derin 'süper sıkışma' faktörlerinin emtia fiyatlarını yüksek tutmada hala kilit bir rol oynayacağını düşünüyoruz" diyerek konuşan Bloxham, faktörleri siyasi belirsizlikler, iklim değişikliği ve yeşil enerji dönüşümüne yönelik yatırım eksikliği olarak özetledi.

Jeopolitik riskler arasında Gazze'de devam eden İsrail-Hamas çatışması ve Kızıldeniz'deki son Husi saldırılarından kaynaklanan nakliye aksaklıklarının ve Ukrayna savaşının yer aldığını belirten Bloxham, "Bir diğer neden de tedarik zincirlerinin yanı sıra özellikle tarımsal alanda emtia arzını sekteye uğratan iklim değişikliği. Jeopolitik, iklim değişikliği veya enerji dönüşümüyle ilgili arz kesintileri beklenenden daha büyük olursa 'süper sıkışma' daha derin veya daha uzun süreli olabilir" dedi.