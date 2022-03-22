'Emtia türev piyasası yakından izlenmeli'

"Çok dikkatli şekilde takip etmemiz gereken tek piyasa emtia türevleridir. Çünkü oynaklık teminat tamamlama çağrılarını artırdı ve bu teminat tamamlamalarını yerine getirmekte bazı zorluklar yaşanıyor" diye konuşan Guindos, "Ancak şu ana kadar çok fazla gerilim görülmedi, teminat tamamlama çağrılarının çoğunluğu mükemmel şekilde yerine getirildi" dedi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısı ve ABD ile Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin Rusya'ya yaptırımları emtia fiyatlarının sert yükselmesine neden olmuştu. Tedarik zincirinde yaşanan aksaklıklar, arz kısıntılarına ilişkin endişeler petrol ve doğal gaz fiyatlarının ralli yapmasına yol açtı. Emtia piyasasında görülen aşırı hareketli seyir merkez bankalarını tedirgin ediyor.