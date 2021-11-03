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En fazla yabancı yatırım çeken ülke belli oldu

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) dün, Çin’in yılın ilk yarısında 177 milyar dolarlık yabancı yatırım çekerek dünyanın en fazla doğrudan yabancı yatırım alan ülkesi olduğunu açıkladı.

03.11.2021 - 09:30 |
En fazla yabancı yatırım çeken ülke belli oldu

OECD tarafından açıklanan verilere göre, yılın ilk yarısında dünya çapında yapılan doğrudan yabancı yatırımlar 870 milyar doları buldu. Bu rakam, geçen yılın ikinci yarısındaki hacmin iki katından fazla ve 2019’da salgın öncesi seviyeden yüzde 43 daha yüksek durumda.

Çin’e doğrudan yabancı yatırımlar ise 177 milyar dolara ulaştı. G20'ye üye ülkeler arasında OECD üyesi olmayan ülkelere giden doğrudan yabancı yatırımlar geçen aya göre yüzde 12 arttı. Bu ülkelerden çıkan doğrudan yatırımlar ise geçen aya göre yüzde 24 büyüdü.

OECD, gelişmiş ekonomilerin yılın ilk yarısındaki sınır ötesi birleşme ve satın alma işlemlerinin salgın öncesindeki seviyeyi aştığını belirterek, bunun yatırımcıların güvenlerinin arttığını gösterdiğini dile getirdi.

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