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En yüksek reel getiri BIST 100 endeksinde oldu

Aylık en yüksek reel getiri BIST 100 endeksinde oldu.

08.08.2024 - 10:10 |
En yüksek reel getiri BIST 100 endeksinde oldu

Aylık en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde %2,19, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise %0,91 oranlarıyla BIST 100 endeksinde gerçekleşti.

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Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından külçe altın %1,81, Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) %1,55 ve mevduat faizi (brüt) %1,37 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken; Euro %0,20 ve Amerikan Doları %0,86 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde ise; külçe altın %0,54, DİBS %0,28 ve mevduat faizi (brüt) %0,11 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; Euro %1,44 ve Amerikan Doları %2,10 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

BIST 100 endeksi, üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %7,70, TÜFE ile indirgendiğinde ise %4,64 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde külçe altın, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %3,46, TÜFE ile indirgendiğinde ise %6,21 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

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Altı aylık değerlendirmeye göre BIST 100 endeksi; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %16,49, TÜFE ile indirgendiğinde ise %12,92 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken; aynı dönemde Euro, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %7,09, TÜFE ile indirgendiğinde ise %9,94 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

YILLIK DEĞERLENDİRMEDE EN YÜKSEK REEL GETİRİ BIST 100 ENDEKSİNDE GERÇEKLEŞTİ

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde BIST 100 endeksi; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %18,54, TÜFE ile indirgendiğinde ise %3,59 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.

Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından külçe altın %7,80 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken; Amerikan Doları %12,24, Euro %13,97, mevduat faizi (brüt) %15,44 ve DİBS %32,02 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde külçe altın %5,80, Amerikan Doları %23,31, Euro %24,82, mevduat faizi (brüt) %26,11 ve DİBS %40,59 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

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