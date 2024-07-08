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Uzmanpara En yüksek reel getiri mevduat faizinde oldu
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En yüksek reel getiri mevduat faizinde oldu

Aylık en yüksek reel getiri mevduat faizi (brüt)'te oldu.

08.07.2024 - 10:05 |
En yüksek reel getiri mevduat faizinde oldu

Aylık en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde %1,88, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise %1,62 oranlarıyla mevduat faizi (brüt)'te gerçekleşti.

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Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) %0,87 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken; Amerikan Doları %0,37, Euro %0,77, BIST 100 endeksi %1,41 ve külçe altın %1,53 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde ise; DİBS %0,61 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken; Amerikan Doları %0,63, Euro %1,02, BIST 100 endeksi %1,66 ve külçe altın %1,78 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

BIST 100 endeksi, üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %8,73, TÜFE ile indirgendiğinde ise %7,41 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde Euro, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %5,98, TÜFE ile indirgendiğinde ise %7,12 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

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Altı aylık değerlendirmeye göre BIST 100 endeksi; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %13,35, TÜFE ile indirgendiğinde ise %8,59 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken; aynı dönemde DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %10,89, TÜFE ile indirgendiğinde ise %14,63 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

YILLIK DEĞERLENDİRMEDE EN YÜKSEK REEL GETİRİ BIST 100 ENDEKSİNDE GERÇEKLEŞTİ

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde BIST 100 endeksi; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %28,18, TÜFE ile indirgendiğinde ise %12,12 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.

Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından külçe altın %11,42 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken; Amerikan Doları %6,65, Euro %7,12, mevduat faizi (brüt) %19,55 ve DİBS %39,45 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde külçe altın %2,55, Amerikan Doları %18,35, Euro %18,76, mevduat faizi (brüt) %29,63 ve DİBS %47,04 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

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