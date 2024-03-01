'Enflasyon beklenenden daha hızlı yavaşlıyor'

G-20 maliye bakanları ve merkez bankası başkanlarının toplantılarına katıldığı Sao Paulo'da konuşan Panetta, "Enflasyon beklenenden daha hızlı düşüyor" dedi.

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Panetta, ECB'nin sessiz döneminin daha fazlasını söylemesini engellediğini söyledi. İtalya Maliye Bakanı Giancarlo Giorgetti ise ülkesinin enflasyon rakamlarının "olumlu" olduğunu söyledi.

ECB'nin hedefine henüz ulaşılmadığını kabul eden Giorgetti, "Ancak bir politikacı olarak konuşabildiğim için, faiz oranlarında bir indirimin Avrupa genelinde düşük olan büyümeyi artırmaya yardımcı olabileceğini söylemek istiyorum, sanırım bu görüşü paylaşan tek kişi ben değilim" dedi.

ECB'nin 7 Mart'ta faiz oranlarını değiştirmeyeceği tahmin ediliyor.