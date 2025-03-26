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Uzmanpara'Enflasyon beklentileri iyileşiyor'
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'Enflasyon beklentileri iyileşiyor'

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Sektörel Enflasyon Beklentileri anketlerinin son dönem gelişmelerini yansıtmadığını, finansal piyasalardaki oynaklığın beklentilere etkisinin kısa vadeli ve sınırlı olmasını öngördüklerini belirtti.

26.03.2025 - 12:26 | | AA
'Enflasyon beklentileri iyileşiyor'

Şimşek, Bankanın yayımladığı mart ayına ilişkin "Sektörel Enflasyon Beklentileri"ni sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla değerlendirdi.

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Enflasyon beklentilerindeki gelişmelere işaret eden Şimşek, piyasa katılımcıları ve reel sektörün enflasyon beklentilerinin iyileştiğini bildirdi.

Bakan Şimşek, 12 ay sonrası enflasyon beklentisinin piyasa katılımcılarında yüzde 24,6'ya, reel sektörde yüzde 41,1'e gerilediğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Hanehalkı beklentisi ise sınırlı arttı. Anketler son dönem gelişmelerini yansıtmamakla birlikte finansal piyasalardaki oynaklığın beklentilere etkisinin kısa vadeli ve sınırlı olmasını öngörüyoruz. Tüm kurumlarımızın güçlü koordinasyonuyla atılan adımların ve sıkılaşan finansal koşulların dezenflasyonist olacağını değerlendiriyoruz. Programımızı fiyat istikrarına ulaşıncaya kadar kararlılıkla uygulayacağız."

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