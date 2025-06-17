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Bakan Şimşek'ten enflasyon mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dezenflasyon sürecinde kritik öneme sahip enflasyon beklentilerindeki iyileşmenin devam ettiğini bildirdi.

17.06.2025 - 10:21 | | AA
Bakan Şimşek'ten enflasyon mesajı

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabında, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) haziran Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarını değerlendirdi.

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Programı kararlılıkla uygulamaya devam edeceklerine işaret eden Şimşek, şunları kaydetti:

"Küresel belirsizliklerin arttığı bu dönemde, jeopolitik gelişmelerin seyrini yakından takip ediyor, ekonomimize olası yansımalarını detaylı olarak değerlendiriyoruz. Dezenflasyon sürecinde kritik öneme sahip enflasyon beklentilerindeki iyileşme devam ediyor. Piyasa katılımcılarının 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi haziranda geçen yılın aynı ayına göre 7,2 puan gerileyerek yüzde 24,6 oldu. Uyguladığımız bütüncül politikaların sonucu olan beklentilerdeki bu iyileşmenin sürmesi çok önemlidir."

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