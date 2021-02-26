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26.02.2021 - 14:52 | | Foreks

'Enflasyon canavarı uyandı'

İngiltere Merkez Bankası (BOE) Baş Ekonomisti Andy Haldane, "Enflasyon canavarı uyandı." dedi.

'Enflasyon canavarı uyandı'
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BOE Baş Ekonomisti Andy Haldane, enflasyon canavarının uyandığını ve pandemiden çıkılacak ortamda ekonominin toparlanması ile enflasyonun sınırlanmasının zor olabileceğini söyledi.

Merkez bankalarının gereğinden erken sıkılaştırma adımı atmaları konusunda ihtiyatlı olunmasını anladığını belirten Haldane, "Ancak bana göre daha büyük risk merkez bankalarının aşırı rahat davranarak enflasyonun şişeden çıkmasına izin vermeleri" şeklinde konuştu.

Yönetici, bu ortamda enflasyonu sınırlamanın zor olması ihtimali bulunduğunu ve o halde merkez bankalarının mevcutta fiyatlanandan daha iddialı sıkılaştırma adımları atmalarının gerekmesinin muhtemel olduğunu aktardı.

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