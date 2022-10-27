'Enflasyon çok yüksek olmaya devam ediyor'
Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, "Enflasyon çok yüksek olmaya devam ediyor. Parasal genişlemeyi geri çekme konusunda önemli ilerleme sağladık” dedi.
27.10.2022 - 15:53 |
Avrupa Merkez Bankası politika faizini son 13 yılın en yüksek seviyesine çıkardı. Kritik gelişme sonrasında ECB Başkanı Lagarde önemli açıklamalarda bulundu. İşte Lagarde’ın açıklamalarından öne çıkanlar:
“Enflasyon çok yüksek olmaya devam ediyor. Parasal genişlemeyi geri çekme konusunda önemli ilerleme sağladık.
Ekonominin yılın geri kalanında önemli şekilde yavaşlamasını bekliyoruz. İş gücü piyasası iyi performans gösterdi, ancak yavaşlayan ekonomi işsizlik oranında bir miktar artışa yol açabilir.
Yüksek enflasyon harcamaları ve üretimi azaltıyor. İleri dönük yönlendirmeye geri dönüyoruz. Faiz artırımları yapacağız."
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