'Enflasyon daha aşağı gidecek'

ABD Başkanı Joe Biden Enflasyonu Düşürme Yasası'nın imzalanmasının birinci yıl dönümünde yaptığı açıklamada yasanın amaçladığı şeyi yani enflasyonu düşürmeyi gerçekleştirdiğini savundu.

Beyaz Saray'da düzenlenen bir etkinlikte konuşan Biden, "Enflasyonu Düşürme Yasası bir yıl önce kabul edildiğinde bugün enflasyon %8.3'tü, şimdi %3,2'ye geriledi ve daha da düşecek" dedi.

Biden konuşmasında IRA ile ABD'nin artık ham maddeler, malzemeler için diğer ülkelere bağımlı olmayacağının sözünü vererek, "Burada inşa ediyoruz ve oraya gönderiyoruz. Bu geçmişle ilgili değil, gelecekle ilgili. İnşa edeceğiz" ifadelerini kullandı