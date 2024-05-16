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Uzmanpara 'Enflasyon düşmeye devam edecek'
Haberler Uzmanpara 'Enflasyon düşmeye devam edecek'

'Enflasyon düşmeye devam edecek'

Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, enflasyonun düşmeye devam edeceği konusunda iyimser olduğunu söyledi.

16.05.2024 - 09:48 | | Foreks Haber
'Enflasyon düşmeye devam edecek'

Goolsbee, Çalışma Bakanlığı'nın ABD tüketici fiyatlarının nisan ayında beklenenden daha az arttığını bildirmesinin ardından CNN'e verdiği bir röportajda, "Bu aşağı yönlü yörüngede devam ettiğimiz konusunda iyimserim" dedi.

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Marketplace Radio'ya da konuşan Goolsbee, kanıtların ABD konut fiyat enflasyonunun önemli ölçüde düşerek genel enflasyonu Fed'in %2'lik hedefine doğru indireceğini gösterdiğini söyledi.

Nisan ayında bir önceki yıla göre %3,4 artış gösteren tüketici fiyat endeksine atıfta bulunan Goolsbee, "Bugün TÜFE rakamlarında konut tarafında bir miktar düşüş olduğunu görüyorsunuz" dedi ve kira enflasyonunun önemli ölçüde yavaşladığını belirtti.

Goolsbee, "Eğer bu devam ederse harika. Eğer devam etmezse o zaman daha derinlere inip neler olduğunu anlamaya çalışmalıyız" diye konuştu.

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