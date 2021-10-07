'Enflasyon enerji maliyetleri ile pozitife dönecek'

Pandeminin ekonomiye etkilerini yakından izlediklerini de belirten Kuroda, gerekmesi halinde ek gevşetme tedbirleri almaktan sakınmayacaklarının da altını çizdi.

Kuroda öte yandan çekirdek enflasyonun yakın vadede 0'a yakın kalacağını, kademeli olarak ise yükseleceğini belirtti ve Japonya'da mali koşulların ılımlı oranda destekleyici olduğunu vurguladı.