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Uzmanpara 'Enflasyon eylülde faiz indiriminin yolunu açtı'
Haberler Uzmanpara 'Enflasyon eylülde faiz indiriminin yolunu açtı'

'Enflasyon eylülde faiz indiriminin yolunu açtı'

Eski St. Louis Fed Başkanı James Bullard, ABD'nin para politikasındaki gevşeme hızının yavaş olmasını beklediğini ancak son enflasyon verilerinin eylül ayında faiz indirimi için umut uyandırdığını söyledi.

21.06.2024 - 09:34 | | Foreks Haber
'Enflasyon eylülde faiz indiriminin yolunu açtı'

Bullard, Singapur'da düzenlenen UBS Group AG etkinliğine bağlanarak yaptığı konuşmada, reel ekonomide herhangi bir aciliyet hissi bulunmadığı için kesintilerin hızının yavaş olacağını söyledi. Yine de son enflasyon raporunun Eylül ayını tekrar devreye soktuğunu sözlerine ekledi.

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Fed yetkililerinin tahminleri 2024'te yalnızca bir faiz indirimi öngörse de piyasalar bu yıl Kasım ve Aralık aylarında iki çeyrek puanlık faiz indirimi fiyatlıyor.

Şu anda Purdue Üniversitesi'nin işletme fakültesi dekanı olan Bullard, bu yılın sonlarında bir artış ihtimalini dışlasa da, ABD büyüme görünümünün güçlü kaldığını söyledi.

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