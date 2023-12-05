'Enflasyon faiz artırımı ihtimalini düşürdü'

Isabel Schnabel, enflasyondaki "kayda değer" düşüş göz önüne alındığında daha fazla faiz artırımını masadan kaldırabileceğini ve politika yapıcıların faiz oranlarının 2024 ortasına kadar sabit kalması için rehberlik etmemeleri gerektiğini belirtti.

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Daha bir ay önce faiz artırımının bir seçenek olarak kalması gerektiğini çünkü enflasyonla mücadelenin "son milinin" en zorlu dönem olabileceğini söyleyen Schnabel, arka arkaya gelen üç beklenmedik iyi enflasyon verisinin ardından duruşunu değiştirdiğini söyledi.

Schnabel ayrıca hızla değişen enflasyon rakamlarının politika yapıcıları yukarı çıkarken olduğu gibi aşağı inerken de şaşırttığı göz önüne alındığında piyasaları faiz oranı hamleleri konusunda çok ileriye yönlendirmemeleri konusunda uyardı.

Schnabel, "Her iki yönde de birçok kez şaşırdık. Bu nedenle altı ay içinde gerçekleşecek bir şey hakkında açıklama yaparken dikkatli olmalıyız" diye konuştu.

Piyasalar ECB'nin %4'lük mevduat faizinde beşten fazla indirim yapılacağını ve ilkinin mart ayında gerçekleşeceğini fiyatlıyor.

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Schnabel bu tahminleri bazı meslektaşlarına kıyasla daha mütevazı bir şekilde geri çevirdi ve "Merkez bankaları daha temkinli ve ben daha temkinli olmaları gerektiğini savunuyorum. İki yıldan fazla bir süredir hedefin üzerinde seyreden enflasyonun ardından ihtiyatlı davranmamız gerekiyor" dedi.

Genel fiyat artışının sonbaharda hızla düşmesi bekleniyordu ancak değişken gıda ve enerji fiyatlarını dışarıda bırakan temel enflasyondaki hızlı düşüş, ihtiyatlı iyimserliği destekliyor.

"Bu oldukça dikkat çekici. Son enflasyon verisi bana en geç 2025 yılında %2'ye geri dönebileceğimize dair daha fazla güven verdi" ifadelerini kullanan Schnabel, ancak enflasyonla mücadelenin henüz kazanılmadığını, enflasyonun temelinde daha fazla ilerleme kaydedilmesi gerektiğini ve ücret artışının yavaşladığını söyledi.

Schnabel bazı bütçe sübvansiyonlarının sona ermesi ve yüksek enerji fiyatlarının bir önceki yılın rakamlarından düşmesi nedeniyle fiyat artışında bir yükselişin hala yaklaşmakta olduğu, bu nedenle hızlı düşüşün şimdilik sona ermiş olabileceği konusunda uyardı ve "Enflasyon karşısında erken zafer ilan etmemeliyiz. Doğru yoldayız ama uyanık kalmamız gerekiyor" diye konuştu.