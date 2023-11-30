'Enflasyon Fed'e zaman kazandırdı'

Mester, Chicago'da mali konularla ilgili bir konferans öncesinde yaptığı konuşmada, "Hala yüzde 2 hedefimizin üzerinde olsa da genel ekonomi nispeten güçlü kalmaya devam ederken bile enflasyon konusunda fark edilebilir bir ilerleme kaydedildi" dedi.

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Mester, Fed'in enflasyon hedefine ulaşmasının muhtemelen zaman alacağını, ancak bu arada "para politikasının, politika yapıcıların ekonomi ve finansal koşullarla ilgili gelen bilgileri değerlendirmesi için iyi bir yerde olduğunu" söyledi.

Mester, daha fazla faiz artışına kapıyı kapatmadı, ek artış olasılığının ve merkez bankasının faiz hedefinin ne kadar süre yüksek kalacağının "önemli ölçüde ekonominin beklendiği gibi gelişip gelişmediğine, risklerin nasıl değiştiğine, fiyat istikrarı ve maksimum istihdamdan oluşan ikili görev hedeflerimizde kaydedilen ilerlemeye bağlı olacağını" vurguladı.

Önümüzdeki haziran ayında Cleveland Fed'den emekli olacak olan Mester konuşmasında "belirsiz bir ekonomik ortamda faaliyet gösterdiğimizi" ve para politikasının ne kadar kısıtlayıcı olduğunun ve geçmişteki sıkılaştırmanın ne kadarının henüz ekonomiye yansımadığının belirsiz olduğunu belirtti.

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Fed'in faiz artırımlarının finansal koşulları sıkılaştırdığını ve tedarik zincirlerinin iyileşmekte olduğu bir dönemde talebi ılımlı hale getirdiğini anlatan Mester, "Ekonomik faaliyet ve istihdam artışı yavaşladı, ancak FOMC katılımcıları da dahil olmak üzere çoğu tahmincinin bu yılın başlarında beklediğinden daha dirençli kaldı" dedi.