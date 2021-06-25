'Enflasyon geçici etkilerle artar'

ECB Başkanı Christine Lagarde'ın AB liderlerine yaptığı sunumda enflasyonda yükselişin sonbaharda da devam edeceğini söylediği öğrenildi.

Lagarde tarafından yapılan sunumda enflasyon sonbaharda da artmaya devam etse de nedenlerin geçici olacağı yorumu yapıldı.

Ekonomik görünüm risklerinin ise dengeli bir konumda bulunduğu kaydedildi.

Başkan Euro Bölgesi ekonomisinde toparlanmanın sürdüğünün de altını çizdi. Ekonomik aktivitenin gelecek yıl ilk çeyrekte pandemi öncesi düzeye ulaşabileceğini öngördü.