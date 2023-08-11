'Enflasyon hala yüksek'
San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, dün yayınlanan yeni raporun enflasyonun hala çok yüksek olduğunu gösterdiğini ve ABD Merkez Bankası'na (Fed) yapacak daha çok iş bıraktığını söyledi.
11.08.2023 - 09:20 |
Daly, "Enflasyon verileri büyük ölçüde beklendiği gibi geldi ve bu iyi bir haber" dedi.
ABD'de tüketici fiyatları aylık yüzde 0,2 ile beklentilere paralel gelirken, yıllık yüzde 3,2 ile piyasa beklentisi olan yüzde 3,3'ün altında kaldı.
Daly, "Bu aynı zamanda olacağına inandığımız şeyle de tutarlı, yani enflasyon kademeli olarak aşağı inecek. Ama zaferin bizim olduğunu söyleyen bir veri noktası değil. Daha yapılacak çok iş var" şeklinde konuştu.