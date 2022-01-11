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'Enflasyon hedefin üzerinde gerçekleşmeyecek'

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Baş Ekonomisti Philip Lane, Euro Bölgesi enflasyonunun orta vadede bankanın yüzde 2 olan hedefinin üzerinde gerçekleşmesini beklemediklerini söyledi.

11.01.2022 - 10:44 |
'Enflasyon hedefin üzerinde gerçekleşmeyecek'

İtalya'da yayınlanan Il Sole 24 Ore gazetesine konuşan Lane enflasyonun bu yıl düşmesini beklediklerini tekrarlarken, 2023 ve 2024 yıllarında ECB'nin yüzde 2 hedefinin altında istikrar kazanacağını vurguladı.

Lane, "Enflasyonun orta vadede bizim hedefimizin üzerinde kalmaya devam edeceğine işaret eden bir davranış görmüyoruz" ifadelerini de kullandı. 

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