'Enflasyon hedefin üzerinde gerçekleşmeyecek'
Avrupa Merkez Bankası (ECB) Baş Ekonomisti Philip Lane, Euro Bölgesi enflasyonunun orta vadede bankanın yüzde 2 olan hedefinin üzerinde gerçekleşmesini beklemediklerini söyledi.
11.01.2022 - 10:44 |
İtalya'da yayınlanan Il Sole 24 Ore gazetesine konuşan Lane enflasyonun bu yıl düşmesini beklediklerini tekrarlarken, 2023 ve 2024 yıllarında ECB'nin yüzde 2 hedefinin altında istikrar kazanacağını vurguladı.
Lane, "Enflasyonun orta vadede bizim hedefimizin üzerinde kalmaya devam edeceğine işaret eden bir davranış görmüyoruz" ifadelerini de kullandı.