'Enflasyon hedefini yakalama zamanı yaklaşıyor'

Kuroda yüzde 2 enflasyon hedefini sürdürülebilir ve istikrarlı şekilde yakalama zamanlamasına yaklaştıklarını söyledi.

Son basın toplantısını düzenleyen Kuroda, "Japonya'nın 15 yıllık deflasyonu halkta fiyatlar ve ücretlerin artmayacağı yönünde güçlü bir algı yaratmıştı. Ancak bu algı, norm değişmeye başladı. BoJ'un enflasyon hedefini istikrarlı ve sürdürülebilir şekilde yakalama zamanlamasının yaklaştığını düşünüyorum" dedi.

Ücretlerin gelecek yıl artmaya devam etmesi halinde enflasyon hedefinin ücretlerde büyüme ile birlikte istikrarlı ve sürdürülebilir şekilde başarıldığının görülebileceğini ifade eden Kuroda, "Ultra gevşek politikadan finansal sistemde istikrarın devam etmesini sağlayarak çıkmak mümkün" dedi.

Kuroda ayrıca getiri eğrisi kontrolünün parasal genişleme ile karşılaştırıldığında sürdürülebilir olmadığını, BoJ'un para politikasını finansal piyasalara sürprizler yapmayı amaçlayarak yönlendirdiğini söylemenin doğru olmadığını da vurguladı.