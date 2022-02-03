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'Enflasyon ile mücadele en önemli konu'

ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu'na aday gösterilen isimlerden olan Lisa Cook, Fed'in en önemli görevinin yüksek enflasyon ile mücadele olduğunu söyledi.

03.02.2022 - 07:21 |
'Enflasyon ile mücadele en önemli konu'

Senato Bankacılık Komitesi'nde yapacağı sunumu önceden basına dağıtan Cook, "En önemli görevimizin enflasyon ile mücadele etmek olduğu konusunda Fed Başkanı Jerome Powell'a katılıyorum. Yüksek enflasyon uzun ve sürdürülebilir büyüme için ağır bir tehdit" ifadelerini kullandı. 

Cook, enflasyon bekleyişlerini iyi çıpalanmış tutmaya bağlı olduğunu belirtirken, Kongre'nin Fed'e verdiği maksimum istihdam ve fiyat istikrarı hedeflerini desteklediğini vurguladı.

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