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Uzmanpara 'Enflasyon konusundaki ilerleme yavaşladı'
Haberler Uzmanpara 'Enflasyon konusundaki ilerleme yavaşladı'

'Enflasyon konusundaki ilerleme yavaşladı'

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Michelle Bowman, enflasyon konusundaki ilerlemenin yavaşladığını ve bu noktada durmuş bile olabileceğini ifade ederek daha fazla faiz artışına ihtiyaç duyulabileceğini belirtti.

18.04.2024 - 09:38 | | Foreks Haber
'Enflasyon konusundaki ilerleme yavaşladı'

Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) konferansında konuşan Bowman, mevcut büyüme ve piyasa faaliyeti seviyelerinin, mevcut politika duruşunun yeterince kısıtlayıcı olmayabileceğine işaret ediyor olabileceklerini vurguladı.

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"Politika yeterince sıkı olsaydı görmeyi beklemeyeceğimiz kadar çok finansal piyasa faaliyeti ve devam eden büyüme var" diye konuşan Bowman, "Bence politika kısıtlayıcı. Ancak yeterince kısıtlayıcı olup olmadığını zaman gösterecek" dedi.

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