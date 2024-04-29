'Enflasyon piyasalar için daha az etkili olacak'

Monex analistleri, Avrupa Merkez Bankası (ECB) üyelerinin neredeyse tamamının Haziran ayında bir faiz indirimine gidileceğini belirtmesi nedeniyle Euro Bölgesi enflasyon verilerinin piyasalar için normalden daha az etkili olacağını öngördü.

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Bugün açıklanacak olan İspanya ve Almanya enflasyon verilerinin ardından salı günü de Fransa, İtalya ve Euro Bölgesi enflasyon verileri açıklanacak.

Ancak Monex analistleri, bu ayki enflasyon verilerinin ECB için tek girdi olmadığını savunarak, “Bu, yeni bir dizi ECB personel projeksiyonunun yayınlanacağı ve politika yapıcıların yeni bir yönlendirme yapmaktan kaçınmasını zorlaştıracağından şüphelendiğimiz Haziran toplantısı öncesinde yayınlanan iki enflasyon raporundan sadece ilki” değerlendirmesini yaptı.