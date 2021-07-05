Enflasyon rakamları belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, haziran ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 14,55, yurt içi üretici fiyatları yüzde 25,38 arttı.

Aylık bazda TÜFE yüzde 1,94, Yİ-ÜFE yüzde 4,01 artış kaydetti.

TÜFE, haziranda geçen yılın aralık ayına göre yüzde 8,45, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,53 yükseldi.

Yİ-ÜFE ise Aralık 2020'ye göre yüzde 22,04, geçen yılın haziran ayına göre yüzde 42,89 artış gösterdi.

Beklentiler

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistlerin haziran ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,46 olmuştu. Bu ortalamaya göre bir önceki ay yüzde 16,59 olan yıllık enflasyonun yüzde 16,97'ye çıkacağı hesaplanmıştı.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Yİ-ÜFE, haziranda bir önceki aya göre yüzde 4,01, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 22,04, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 42,89 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 25,38 yükseldi.

Sanayinin 4 sektörünün haziranda yıllık bazda değişimleri, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 35,34, imalatta yüzde 45,87, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 11,22, su temininde yüzde 28,59 artış olarak gerçekleşti.

Bu grupların aylık değişimlerine bakıldığında ise madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 2,92, imalatta yüzde 3,78, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 7,46, su temininde yüzde 0,19 artış görüldü.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri incelendiğinde, ara malında yüzde 54,89, dayanıklı tüketim malında yüzde 33,05, dayanıksız tüketim malında yüzde 28,25, enerjide yüzde 41,74, sermaye malında yüzde 31,65 artış yaşandı.

Bu grupların aylık değişimlerine bakıldığında ise ara malında yüzde 4,26, dayanıklı tüketim malında yüzde 2,56, dayanıksız tüketim malında yüzde 2,57, enerjide yüzde 7,28, sermaye malında yüzde 2,51 artış kayıtlara geçti.

Yıllık en düşük artış yüzde 10,43 ile giyim eşyasında gerçekleşti. Buna karşılık ham petrol ve doğal gaz yüzde 181,45, kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 123,8, ana metaller yüzde 100,04 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

Tütün ürünleri aylık değişim göstermeyen tek alt sektör oldu. Aylık en düşük artış yüzde 0,07 ile temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları, yüzde 0,19 ile su ve suyun arıtılması ve damıtılması, yüzde 0,85 ile basım ve kayıt hizmetleri alt sektörlerinde gerçekleşti. Buna karşılık kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 8,84, ağaç ve mantar ürünleri (mobilya hariç) yüzde 8,12 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler olarak kayda geçti.

Verilere göre TÜFE, haziranda bir önceki aya göre yüzde 1,94, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 8,45, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,53 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 14,55 arttı.

Ana harcama grupları itibarıyla haziranda, aylık bazda artışın yüksek olduğu gruplar sırasıyla yüzde 4,5 ile ev eşyası, yüzde 4,46 ile eğlence ve kültür, yüzde 3,82 ile lokanta ve oteller oldu.

Haziranda aylık bazda düşüş gösteren tek grup yüzde 0,01 ile alkollü içecekler ve tütün olarak kayıtlara geçti. En az artış gösteren ana gruplar yüzde 0,35 ile haberleşme ve yüzde 0,8 ile sağlık olarak belirlendi.

Yıllık değişimler

TÜFE'de ana harcama gruplarında haziranda yıllık bazda en yüksek artış yüzde 26,29 ile ulaştırmada görüldü. Ulaştırmayı yüzde 25,69 ile ev eşyası, yüzde 19,99 ile gıda ve alkolsüz içecekler izledi.

Haziranda 2020'ye göre artışın düşük olduğu ana gruplar sırasıyla yüzde 2,01 ile alkollü içecekler ve tütün grubu, yüzde 6,13 ile haberleşme, yüzde 7,05 ile giyim ve ayakkabı olarak belirlendi.

Haziranda, endekste kapsanan 415 maddeden 55'inin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 54'ünün ortalama fiyatında değişim olmadı. 306 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.