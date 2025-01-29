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UzmanparaEnflasyon raporu 7 Şubat'ta açıklanacak
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Enflasyon raporu 7 Şubat'ta açıklanacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yılın ilk enflasyon raporunu 7 Şubat'ta İstanbul'da açıklayacak.

29.01.2025 - 10:37 | | AA
Enflasyon raporu 7 Şubat'ta açıklanacak

TCMB'den yapılan duyuruya göre, Başkan Fatih Karahan, Enflasyon Raporu 2025-I'in tanıtımı amacıyla 7 Şubat Cuma günü saat 10.30’da İstanbul Finans Merkezi TCMB yerleşkesinde bilgilendirme toplantısı düzenleyecek.

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Fiziksel ortamda yapılacak toplantı, TCMB'nin internet sitesindeki "https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/tr/tcmb+tr/main+menu/duyurular/canli+yayin" adresi üzerinden ve bankanın X sosyal medya platformu ile YouTube hesaplarından canlı yayınlanacak.

TCMB, 2024 yılının 4. Enflasyon Raporu toplantısında 2024 ve 2025 yıl sonu enflasyon tahminlerini sırasıyla yüzde 44 ve yüzde 21 olarak yukarı yönlü güncellemiş, 2026'da ise yüzde 12'ye gerileyeceğini öngörmüştü.

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