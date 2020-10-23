23.10.2020 - 10:09 | | DHA
Enflasyon Raporu toplantısı 28 Ekim'de
Merkez Bankası (TCMB) yılın dördüncü Enflasyon Raporu'na ilişkin bilgilendirme toplantısının 28 Ekim'de İstanbul’da yapılacağını duyurdu.
TCMB Başkanı Murat Uysal'ın da bir sunum yapacağı belirtilen TCMB'nin konuyla ilgili açıklamasında şöyle denildi:
"Enflasyon Raporu 2020-IV, 28 Ekim Çarşamba günü yayımlanacaktır. Rapor’un tanıtımı amacıyla söz konusu tarihte saat 10:30'da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Ümraniye ek yerleşkesinde bir bilgilendirme toplantısı düzenlenecektir. Toplantı fiziksel ortamda gerçekleştirilecektir."