'Enflasyon risklerini izliyoruz'

Enflasyonun geçici olmasını beklediklerini ancak risklerin de farkında olduklarını belirten Ramsden, "Enflasyon konusunda rahat davranmayacağız" ifadelerini kullandı.

Talep büyümesinin arz büyümesinin önüne geçmesi ihtimali olduğuna dikkat çeken yönetici, "Ekonomik toparlanmanın istikrarlı fiyat baskıları oluşturmasını önlemek gerek" ifadelerini kullandı.