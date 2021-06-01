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'Enflasyon risklerini izliyoruz'

İngiltere Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Dave Ramsden, konut sektörünü enflasyon riskleri bakımından izlediklerini söyledi.

01.06.2021 - 08:49 | | Foreks
'Enflasyon risklerini izliyoruz'

Enflasyonun geçici olmasını beklediklerini ancak risklerin de farkında olduklarını belirten Ramsden, "Enflasyon konusunda rahat davranmayacağız" ifadelerini kullandı.

Talep büyümesinin arz büyümesinin önüne geçmesi ihtimali olduğuna dikkat çeken yönetici, "Ekonomik toparlanmanın istikrarlı fiyat baskıları oluşturmasını önlemek gerek" ifadelerini kullandı.

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