Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Uzmanpara'Enflasyon uzun süre yüksek kalabilir'
HaberlerUzmanpara Haberleri 'Enflasyon uzun süre yüksek kalabilir'

'Enflasyon uzun süre yüksek kalabilir'

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey, "Enflasyon uzun süre yüksek kalabilir" dedi.

22.11.2021 - 08:38 |
'Enflasyon uzun süre yüksek kalabilir'

İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey, enflasyonun uzun süre yüksek kalabileceğinden endişe ettiğini söyledi. Ancak Bailey, enflasyonun korkulduğu kadar kalıcı olmaması olasılığı bulunduğunu da vurguladı.

Enflasyonun ikinci tur etkiler ile birlikte uzun süre yüksek kalabileceğinden endişe ettiklerini ifade eden Bailey, "Eğer ekonomi tahminlerin ve raporların işaret ettiği doğrultuda gelişir ise faizleri artırmamız gerekir" diye konuştu.

BoE Para Politikası Komitesi 16 Aralık'ta toplanacak.

Kadir İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili son dakika açıklaması

Kadir İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili son dakika açıklaması

Ortadan kaybolan Çinli tenisçi Peng, olimpiyat yetkililerine 'iyi olduğunu' söyledi

Ortadan kaybolan Çinli tenisçi Peng, olimpiyat yetkililerine 'iyi olduğunu' söyledi

GÜNCEL HABERLER

Ortadan kaybolan Çinli tenisçi Peng, olimpiyat yetkililerine 'iyi olduğunu' söyledi

Ortadan kaybolan Çinli tenisçi Peng, olimpiyat yetkililerine 'iyi olduğunu' söyledi

Okullarda ara tatil sonrası ders zili çaldı

Okullarda ara tatil sonrası ders zili çaldı

Kiracı sigara içerken evi yaktı!

Kiracı sigara içerken evi yaktı!

Kenya'da koronavirüs aşısı olmayanlara devletin kapısı kapanıyor

Kenya'da koronavirüs aşısı olmayanlara devletin kapısı kapanıyor

Merkez Bankası, TL zorunlu karşılıklara uygulanan faiz oranını indirdi

Merkez Bankası, TL zorunlu karşılıklara uygulanan faiz oranını indirdi