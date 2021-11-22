'Enflasyon uzun süre yüksek kalabilir'

İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey, enflasyonun uzun süre yüksek kalabileceğinden endişe ettiğini söyledi. Ancak Bailey, enflasyonun korkulduğu kadar kalıcı olmaması olasılığı bulunduğunu da vurguladı.

Enflasyonun ikinci tur etkiler ile birlikte uzun süre yüksek kalabileceğinden endişe ettiklerini ifade eden Bailey, "Eğer ekonomi tahminlerin ve raporların işaret ettiği doğrultuda gelişir ise faizleri artırmamız gerekir" diye konuştu.

BoE Para Politikası Komitesi 16 Aralık'ta toplanacak.