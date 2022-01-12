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'Enflasyon yavaş yavaş yükselecek'

Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Haruhiko Kuroda, "Enflasyon büyük olasılıkla yavaş yavaş yükselecek" dedi.

12.01.2022 - 07:31 |
'Enflasyon yavaş yavaş yükselecek'

BoJ Başkanı Haruhiko Kuroda, artan enerji maliyetlerinin ve ılımlı ekonomik toparlanmanın yönlendirdiği talep artışının etkisiyle tüketici enflasyonunun yavaş yavaş yükselmesini beklediklerini bildirdi.

Koronavirüs salgınının etkilerinin yarattığı zorlu durum devam etse de Japon ekonomisinin toparlanmakta olduğunu belirten BoJ Başkanı Kuroda, pandeminin etkilerini takip etmeyi sürdürdüklerini ve gerektiğinde politikayı daha da gevşetmekten çekinmeyeceklerini de vurguladı.

Kuroda, BoJ bölgesel şube başkanları ile toplantısında Japonya'nın finansal sisteminin istikrarı olmaya devam ettiğini de belirtti.

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