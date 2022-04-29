'Enflasyon yıl sonunda tepe yapacak'

Nabiullina ile basın toplantısına katılan Rusya Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Alexei Sabotkin de mart ayında maksimum seviyeye ulaşan aylık enflasyonun nisan ayında ciddi şekilde düşeceğini savundu.

Rusya Merkez Bankası'nın gösterge faizini 300 baz puan düşürerek yüzde 17'den yüzde 14'e çekmesinin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Nabiullina, ruble kurunu etkileyen faktörlerin önemli oranda değiştiğini, cari sermaye kontrol tedbirleri ile birlikte ruble kurunda dalgalanmanın devam etmesi gerektiğini ifade etti.

Nabiullina ayrıca hükümete emtia ihracatçısı olmayan şirketler için döviz gelirlerini satma zorunluluğunun kaldırılmasını değerlendirmesini önerdiklerini, emtia ihracatçısı şirketler için döviz gelirini satma zorunluluğunun yüzde 50'ye çekilmesini teklif ettiklerini de belirtti.