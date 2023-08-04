'Enflasyon yüzde 2-3 bandına dönecek'

RBA'nın üç aylık para politikası bildirisine göre 2025 sonu için enflasyon oranı yüzde 2,75 olarak belirlendi. Bu tahmin ilk kez hedefin içinde kalınması anlamına geliyor.

RBA tüketici fiyat baskılarının 2024'e kadar hızla soğumasını ve söz konusu yılı yüzde 3,25'te bitirmeyi bekliyor.

Mayıs ayında RBA, enflasyonun 2025 ortasına kadar yüzde 3'e ulaşacağını tahmin etmişti, ancak şimdi bu oranı yüzde 3,1'e yükseltti.

Avustralya'da enflasyon 2022'de yıllık yüzde 8'in üzerinde bir oranda zirve yaptı, ancak o zamandan bu yana yavaşlayarak ikinci çeyrekte yıllık yüzde 6'ya kadar geriledi.

RBA, "Kurulun mevcut değerlendirmesi enflasyon oranı etrafındaki risklerin geniş ölçüde dengeli olduğu yönünde" değerlendirmesinde bulundu.

Raporda büyüme oranı bu yıl için yüzde 1,2'den yüzde 0,9'a çekilirken, gelecek yıl için yüzde 1,6 olarak belirlendi.