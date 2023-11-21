'Enflasyon yüzde 2 hedefine dönme yolunda'

Parlamento'nun Hazine Komitesi'ne (TSC) konuşan Bailey, "Şahsen benim görüşüm, şu anda yüzde 2'ye geri dönme hedefinde olduğumuza dair işaretler gördüğümüzdür" dedi.

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Bununla birlikte Bailey, İngiltere'nin boş pozisyonları dolduracak işçi eksikliğinin önümüzdeki dönemde fiyat artışı için bir risk oluşturduğu konusunda uyardı.

Enflasyonun 2023'ü BoE'nin beklediğinden biraz daha düşük bir seviyede tamamlamasını beklediğini ancak bunun çok fazla olmayacağını ifade eden Bailey, faizin şimdi artırılarak enflasyonun yüzde 2 hedefine getirilmeye çalışılması halinde enflasyonun hedefin altına kayacağını da savundu.

BoE Para Politikası Komitesi'nin üyelerinden Catherine Mann ise enflasyon risklerinin bertaraf edilmesini sağlamak için daha yüksek faiz oranlarından yana olduğunu söyledi.

Mann, Hazine Komitesi'ndeki konuşmasında, "Evet, %2 hedefine olan bağlılığımızı pekiştirmek için şimdi daha fazla sıkılığın önemli olduğuna inanıyorum" dedi.