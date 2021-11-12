'Enflasyon yüzde 2 hedefinin altına inecek'

Simkus, enflasyonun hedefin altında gelmesinin beklendiği ortamda bile faiz artırımı için şartların yerine gelmemiş olacağını vurguladı.

Simkus, "Bu yıl enflasyonda bir artış yaşanmış olmasına ve daha yüksek enflasyon projeksiyonlarına rağmen, 2023 yılında enflasyonun hedefin altına ineceği öngörülüyor. Bu durum ileri dönük yönlendirmede faiz artırımı için ortaya koyduğumuz şartlar ile paralel değil" diye konuştu.