'Enflasyon yüzde 5'i geçebilir'

Financial Times'a konuşan Pill, "Enflasyon önümüzdeki aylarda yüzde 5'e yakın veya üzerinde olur ise buna şaşırmam. Yüzde 5 enflasyon yüzde 2 enflasyon hedefi olan bir merkez bankası için çok rahatsız bir seviye" dedi.

Kasım ayı toplantısının faiz artırımına ihtiyaç olup olmadığının tartışılacağı, canlı bir toplantı olacağını vurgulayan Pill, enflasyonda hızlı yükselişe rağmen İngiltere'de faizin koronavirüs salgını öncesindeki yüzde 0,75'in çok üzerine gitmesi gerekmediğini de savundu.

Pill, "Enflasyonda görmekte olduğumuz yükselişin geçici doğası dikkate alındığında sınırlayıcı bir politika duruşuna gitmemiz gerektiğini görmüyorum" diye konuştu.