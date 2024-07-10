'Enflasyon düşmeye devam edecek'

Yellen "Enflasyonun zaman içinde düşmeye devam edeceğine inanıyorum. Kiralar ve konut maliyetleri enflasyonu ideal olarak istediğimizden daha yüksek tutmaya devam ediyor" dedi.

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Yellen ayrıca, "İş gücü piyasası başlangıçta çok sıkı olmasına rağmen, şimdi güçlü bir iş gücü piyasamız var, ancak enflasyonist endişe yaratacak baskıların daha az olduğu bir piyasa, dolayısıyla enflasyon düşüyor" diye konuştu.