Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2024 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
Uzmanpara 'Enflasyon düşmeye devam edecek'
Haberler Uzmanpara 'Enflasyon düşmeye devam edecek'

'Enflasyon düşmeye devam edecek'

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, kira ve konut maliyetlerinin ABD enflasyonunu tercih edilenden daha yüksek tuttuğunu ancak arz sorunları ve iş gücü piyasasındaki sıkılık gibi enflasyonist faktörlerin azalmasıyla tüketici fiyatlarının zaman içinde düşmeye devam edeceğini söyledi.

10.07.2024 - 09:32 | | Foreks Haber
'Enflasyon düşmeye devam edecek'

Yellen "Enflasyonun zaman içinde düşmeye devam edeceğine inanıyorum. Kiralar ve konut maliyetleri enflasyonu ideal olarak istediğimizden daha yüksek tutmaya devam ediyor" dedi.

Haberin Devamı

Yellen ayrıca, "İş gücü piyasası başlangıçta çok sıkı olmasına rağmen, şimdi güçlü bir iş gücü piyasamız var, ancak enflasyonist endişe yaratacak baskıların daha az olduğu bir piyasa, dolayısıyla enflasyon düşüyor" diye konuştu.

“İŞKUR aracılığı ile 4 milyon 719 bin 597 genç işe yerleştirildi”

“İŞKUR aracılığı ile 4 milyon 719 bin 597 genç işe yerleştirildi”
Manisa'da yılın ilk üzüm hasadı yapıldı

Manisa'da yılın ilk üzüm hasadı yapıldı