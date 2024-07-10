'Enflasyon düşmeye devam edecek'
ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, kira ve konut maliyetlerinin ABD enflasyonunu tercih edilenden daha yüksek tuttuğunu ancak arz sorunları ve iş gücü piyasasındaki sıkılık gibi enflasyonist faktörlerin azalmasıyla tüketici fiyatlarının zaman içinde düşmeye devam edeceğini söyledi.
10.07.2024 - 09:32 | | Foreks Haber
Yellen "Enflasyonun zaman içinde düşmeye devam edeceğine inanıyorum. Kiralar ve konut maliyetleri enflasyonu ideal olarak istediğimizden daha yüksek tutmaya devam ediyor" dedi.
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Yellen ayrıca, "İş gücü piyasası başlangıçta çok sıkı olmasına rağmen, şimdi güçlü bir iş gücü piyasamız var, ancak enflasyonist endişe yaratacak baskıların daha az olduğu bir piyasa, dolayısıyla enflasyon düşüyor" diye konuştu.