'Enflasyon zirve yapabilir'

ECB Yönetim Kurulu Üyesi Lane şu aşamada fiyat baskısının enerji ve gaz fiyatlarında hızlı artış tarafından tetiklendiğini kaydetti.

Lane, "Büyük ihtimalle enerji şokunun doğası ile fiyatlar ya dengelenecek ya da düşmeye başlayacak" dedi. Lane'e göre enflasyon momentumu yavaşlayacak ve yılın ikinci yarısında düşecek.