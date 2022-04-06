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'Enflasyon zirve yapabilir'

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu Üyesi Philip Lane, Euro Bölgesi enflasyonunun enerji fiyat şoku gevşediğinde yıl ortasında zirve yapabileceğini belirtti.

06.04.2022 - 10:01 |
'Enflasyon zirve yapabilir'

ECB Yönetim Kurulu Üyesi Lane şu aşamada fiyat baskısının enerji ve gaz fiyatlarında hızlı artış tarafından tetiklendiğini kaydetti.

Lane, "Büyük ihtimalle enerji şokunun doğası ile fiyatlar ya dengelenecek ya da düşmeye başlayacak" dedi. Lane'e göre enflasyon momentumu yavaşlayacak ve yılın ikinci yarısında düşecek.

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