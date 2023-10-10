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'Enflasyona karşı agresif olunmalı'

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Para Politikası Komitesi Üyesi Catherine Mann, enflasyonun hedefin üzerinde kalması halinde buna tepki olarak agresif olunması gerektiğini söyledi.

10.10.2023 - 09:43 |
'Enflasyona karşı agresif olunmalı'

BoE Üyesi Catherine Mann enflasyon hedefin üzerinde ne kadar uzun süre kalırsa merkez bankacılarının buna tepki verirken o kadar agresif olmaları gerektiğini söyledi. Mann,politika yapıcıların sadece bugünkü yüksek enflasyonu değil, gelecekte beklentilerin yükselmesi riskini de ele almaları gerektiğini savundu.

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BoE'nin son toplantısında faiz artışından yana oy kullanan Mann, "Politika daha agresif olmalı çünkü hem beklentilerdeki sapmayı hem de gerçek enflasyonu ele almalı" dedi.

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