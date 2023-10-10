'Enflasyona karşı agresif olunmalı'

BoE Üyesi Catherine Mann enflasyon hedefin üzerinde ne kadar uzun süre kalırsa merkez bankacılarının buna tepki verirken o kadar agresif olmaları gerektiğini söyledi. Mann,politika yapıcıların sadece bugünkü yüksek enflasyonu değil, gelecekte beklentilerin yükselmesi riskini de ele almaları gerektiğini savundu.

Haberin Devamı

BoE'nin son toplantısında faiz artışından yana oy kullanan Mann, "Politika daha agresif olmalı çünkü hem beklentilerdeki sapmayı hem de gerçek enflasyonu ele almalı" dedi.