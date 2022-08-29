'Enflasyona karşı güçlü hareket edilmeli'

Jackson Hole Sempozyumu sırasında Bloomberg TV'ye demeç veren Rehn, politika yapıcıların para politikasını normalleştirme konusunda tutarlı ve düzenli olmaya devam etmelerinin önemli olduğunu vurguladı.

"Gerçek şu ki küresel olarak aynı zamanda Avrupa'da aşırı şekilde yüksek enflasyon var. Bu nedenle harekete geçme zamanı" diye konuşan Rehn, "Bir sonraki adım eylül ayında gelecek verilere ve enflasyon görünümüne bağlı olarak ciddi bir adım atılması olacak" dedi.

Rehn konuşmasında "Para politikası şu anda çifte açmaz ile karşı karşıya. Bir tarafta enflasyon bekleyişlerini kontrol altında tutmak ve diğer tarafta ekonomiyi bir resesyona itmekten kaçınmak var. Avrupa'da ağır bir enerji krizi ve Euro Bölgesi ekonomisinin yavaşlaması büyük olasılık" ifadelerini de kullandı.