'Enflasyonda endişe noktasını aşmadık'

Bostic, Stanford Üniversitesi İşletme Fakültesi öğrencileriyle sanal bir ders oturumunda yaptığı konuşmada, "Enflasyonun hedefimize dönmesi konusunda endişe noktasını aşmadık" dedi.

Haberin Devamı

Fed Bölgesel Başkanı, iş gücü piyasasında çok az sıkıntı belirtisi görüldüğüne işaret etti ve "İstihdam büyümesi güçlü oldu; bu bana ekonomide hala çok fazla enerji olduğunu gösteriyor ve daha kısıtlayıcı bir seviyede kalma konusunda beni rahatlatıyor" diye konuştu.

Bostic, Fed'deki bazı meslektaşlarına göre biraz daha "şahin" bir tutum sergiliyor. Bostic, Fed'in faiz indirimini bu yılın son üç ayına kadar ertelemesi gerekebileceğine inandığını söyledi.

Bostic, "Biraz daha sabırlı olmamız ve enflasyonun faiz oranlarını düşürmeden önce Fed'in %2 hedefine doğru gittiğinden daha emin olmamız gerekebilir" şeklinde görüş belirtti.