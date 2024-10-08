'Enflasyonda erken zafer ilan edilmemeli'

ECB Yönetim Konseyi üyesi ve Avusturya Merkez Bankası Başkanı Robert Holzmann, Alman Sueddeutsche Zeitung gazetesine verdiği demeçte Avrupa Merkez Bankası'nın enflasyon karşısında erken zafer ilan etmemesi gerektiğini, çünkü temel fiyat baskılarının hala çok yüksek olduğunu söyledi.

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"Enflasyon doğru yolda - ama yenilmiş değil" diyen Holzmann son dönemdeki geri çekilmenin "büyük" bir kısmını düşen enerji maliyetlerine bağladı. Holzmann, "Daha önemli olan çekirdek enflasyon oranına bakarsanız - bu, değişken enerji ve gıda fiyatlarının hariç tutulduğu yerdir - işler o kadar iyi görünmüyor" dedi. Holzmann, Eylül ayındaki indirimi destekledi ancak "Bu, daha fazla faiz indiriminin otomatik olarak takip edeceğini varsaymak için bir neden değil" dedi.