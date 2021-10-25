Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Uzmanpara'Enflasyonda kontrolü kaybetmiyoruz'
HaberlerUzmanpara Haberleri 'Enflasyonda kontrolü kaybetmiyoruz'

'Enflasyonda kontrolü kaybetmiyoruz'

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, "Enflasyonun kontrolünü kaybetme noktasında olduğumuzu düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.

25.10.2021 - 07:00 |
'Enflasyonda kontrolü kaybetmiyoruz'

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, ABD Başkanı Biden'ın 'Yeniden Daha İyi Yapılanma' yasa tasarısını hayata geçirmek için gerekli geliri toplamanın farklı yolları olduğunu söyledi.

CNN'e konuşan Yellen, ABD'li Senatör Ron Wyden'ın gündeme getirdiği likit sermaye kazançlarının vergilendirilmesi önerisinin olağanüstü varlıklı bireylerin gelirlerinin vergilendirilmelerine yardım edeceğini de ifade etti.

Demecinde, enflasyon oranının gelecek yıla kadar yüksek olmaya devam edeceğini ifade eden Yellen, 2022'nin ikinci yarısında enflasyonda iyileşme beklediğini de vurguladı.

Yellen, "Enflasyonun kontrolünü kaybetme noktasında olduğumuzu düşünmüyorum" diye konuştu.

Arz darboğazlarının yatışmasını ve pandemi kontrol altına alındığında işçilerin iş gücü piyasasına dönmelerini beklediğini ifade eden Yellen, 'Yeniden Daha İyi Yapılanma' harcamalarının iş gücüne katılımı artıracağını belirtti.

    Eşi barışma teklifini reddedince kendisini vurdu

    Eşi barışma teklifini reddedince kendisini vurdu

    Rüzgarda 8 ayda devreye alınan kapasite yıllık bazda arttı

    Rüzgarda 8 ayda devreye alınan kapasite yıllık bazda arttı

    bu haberleri kaçırma

    GÜNCEL HABERLER

    Eşi barışma teklifini reddedince kendisini vurdu

    Eşi barışma teklifini reddedince kendisini vurdu

    Rüzgarda 8 ayda devreye alınan kapasite yıllık bazda arttı

    Rüzgarda 8 ayda devreye alınan kapasite yıllık bazda arttı

    İşyeri sahibiyle kavga etti! Onu bulamayınca kardeşini öldürdü

    İşyeri sahibiyle kavga etti! Onu bulamayınca kardeşini öldürdü

    Yerli turistin önemi salgında daha çok anlaşıldı

    Yerli turistin önemi salgında daha çok anlaşıldı

    Çin'de laboratuvarda patlama! Can kayıpları var

    Çin'de laboratuvarda patlama! Can kayıpları var

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    İşyeri sahibiyle kavga etti! Onu bulamayınca kardeşini öldürdü

    İşyeri sahibiyle kavga etti! Onu bulamayınca kardeşini öldürdü

    Sıradaki Haber
    Altın fiyatlarına 'Powell etkisi' sürüyor

    Altın fiyatlarına 'Powell etkisi' sürüyor

    Sıradaki Haber
    Merkel'in emeklilik sonrası planı ne olacak?

    Merkel'in emeklilik sonrası planı ne olacak?

    Sıradaki Haber
    Kağıthane'de korku sokağı

    Kağıthane'de korku sokağı

    Sıradaki Haber