'Enflasyonda kontrolü kaybetmiyoruz'

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, ABD Başkanı Biden'ın 'Yeniden Daha İyi Yapılanma' yasa tasarısını hayata geçirmek için gerekli geliri toplamanın farklı yolları olduğunu söyledi.

CNN'e konuşan Yellen, ABD'li Senatör Ron Wyden'ın gündeme getirdiği likit sermaye kazançlarının vergilendirilmesi önerisinin olağanüstü varlıklı bireylerin gelirlerinin vergilendirilmelerine yardım edeceğini de ifade etti.

Demecinde, enflasyon oranının gelecek yıla kadar yüksek olmaya devam edeceğini ifade eden Yellen, 2022'nin ikinci yarısında enflasyonda iyileşme beklediğini de vurguladı.

Yellen, "Enflasyonun kontrolünü kaybetme noktasında olduğumuzu düşünmüyorum" diye konuştu.

Arz darboğazlarının yatışmasını ve pandemi kontrol altına alındığında işçilerin iş gücü piyasasına dönmelerini beklediğini ifade eden Yellen, 'Yeniden Daha İyi Yapılanma' harcamalarının iş gücüne katılımı artıracağını belirtti.