'Enflasyonda henüz savaş kazanılmadı'

CNBC'ye konuşan Mester, "Enflasyon konusunda ilerleme kaydediyoruz, fark edilebilir bir ilerleme. Bundan daha fazlasını görmemiz gerekiyor. Enflasyonun zamanında %2'ye geri döndüğüne dair çok daha fazla kanıt görmemiz gerekecek. Ancak ilerleme kaydettiğine dair gerçekten iyi kanıtlarımız var" dedi.

Haberin Devamı

Politika yapıcıların bundan sonra nereye gideceği konusunda karar vermeyi saklı tuttuğunu söyleyen Mester, "Bunu henüz değerlendirmedim. Şu anda politika açısından çok iyi bir noktada olduğumuzu düşünüyorum" diye konuştu.

Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) 12-13 Aralık tarihlerinde toplanacak.

2024 ortasında emekli olacak olan Mester faizlerin nereye gitmesi gerektiği konusunda henüz karar vermediğini söyledi. "Benim hissiyatım bunun gerçekten faizleri düşürmekle ilgili olmadığı yönünde. Asıl mesele ne kadar süre kısıtlayıcı bir tutum içinde kalacağımız ve ekonomide yaşananlar göz önüne alındığında belki de daha yüksek bir orana çıkmak zorunda kalacağımızdır" dedi.