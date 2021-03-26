Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Uzmanpara'Enflasyonda yükseliş bekliyorum'
HaberlerUzmanpara Haberleri 'Enflasyonda yükseliş bekliyorum'
ABONE OL

'Enflasyonda yükseliş bekliyorum'

Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, "Enflasyonda bu yıl hızlı bir yükseliş görülmesini bekliyorum." dedi.

26.03.2021 - 07:11 | | Foreks
'Enflasyonda yükseliş bekliyorum'

Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin de enflasyonda bu yıl hızlı bir yükseliş bekleyenler arasına katıldı. Ancak Barkin, enflasyonun 2022 yılında "normal" seviyelere döneceğini öngördü.

Barkin, "Arzda aksaklıklar, güçlü talep enflasyonun bu yıl artacağı anlamına geliyor, ancak işletmelerin çoğunun fiyat yaklaşımlarını değiştirmelerinin muhtemel olmaması nedeniyle zaman içinde yüzde 2 seviyesine geri dönecek" diye konuştu.

GÜNCEL HABERLER

Son dakika haberi! Meteoroloji'den kar uyarısı: 40 santimetreyi bulabilir

Son dakika haberi! Meteoroloji'den kar uyarısı: 40 santimetreyi bulabilir

Son dakika: Danıştay'dan önemli karar! Hesap işletim ücretleri...

Son dakika: Danıştay'dan önemli karar! Hesap işletim ücretleri...

Son dakika... Üç ilde 12 milyonluk bitcoin operasyonu!

Son dakika... Üç ilde 12 milyonluk bitcoin operasyonu!

Çam fıstığı altınla yarışta!

Çam fıstığı altınla yarışta!

Keçilerle ders

Keçilerle ders

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika haberi! Meteoroloji'den kar uyarısı: 40 santimetreyi bulabilir

Son dakika: Meteoroloji'den kar uyarısı: 40 santimetreyi bulabilir

Sıradaki Haber
Borçlardan nasıl kurtulursunuz? Ev, araba, banka...

Borçlardan nasıl kurtulursunuz? Ev, araba, banka...

Sıradaki Haber
Kara deliğin etrafındaki 'manyetik kaos' böyle gözlemlendi

Kara deliğin etrafındaki 'manyetik kaos' böyle gözlemlendi

Sıradaki Haber
On Numara sonuçları saat kaçta açıklanacak? 26 Mart On Numara çekilişinde büyük ikramiye ne kadar?

On Numara sonuçları saat kaçta açıklanacak? 26 Mart On Numara çekilişinde büyük ikramiye ne kadar?

Sıradaki Haber