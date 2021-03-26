'Enflasyonda yükseliş bekliyorum'

Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin de enflasyonda bu yıl hızlı bir yükseliş bekleyenler arasına katıldı. Ancak Barkin, enflasyonun 2022 yılında "normal" seviyelere döneceğini öngördü.

Barkin, "Arzda aksaklıklar, güçlü talep enflasyonun bu yıl artacağı anlamına geliyor, ancak işletmelerin çoğunun fiyat yaklaşımlarını değiştirmelerinin muhtemel olmaması nedeniyle zaman içinde yüzde 2 seviyesine geri dönecek" diye konuştu.