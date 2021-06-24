'Enflasyonda yükseliş geçici'

Banka, Euro Bölgesi'nde ilk çeyrekte yaşanan daralmanın ardından pandemi koşullarında iyileşme ve aşılamalarda hızlanma ile ekonominin kademeli olarak yeniden açılma sürecinde olduğuna dikkat çekti.



Son verilerin hizmet sektörü aktivitesinde toparlanmaya ve imalat üretiminde dinamizmin devam ettiğine işaret ettiğini vurgulayan ECB, "Pandemi tedbirlerinin daha da azalması ile ekonomik aktivitede yılın ikinci yarısında toparlanma bekleniyor" ifadelerini kullandı.



ECB ekonomik toparlanmanın tüketici harcamaları, güçlü küresel talep ile para ve maliye politikaları tarafından destekleneceğini öngördü. Bununla birlikte yakın vadeli görünüme ilişkin belirsizliklere de dikkat çekildi.

Banka son dönemde enflasyonda artış yaşandığının altını çizerken, yükselişin temel olarak baz etkisi, enerji fiyatları yükselişi ve geçici etkenlerden kaynaklandığını belirtti. Yılın ikinci yarısında enflasyonda daha fazla yükselişin mümkün olduğu kaydedilirken sonrasında ise gerileme beklentisi dile getirildi.